Erakçi'den ABD ekonomisi uyarısı: Asıl kriz daha başlamadı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a karşı savaşın ABD ekonomisine etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi paylaşımında, “Bütün bunlar önlenebilirdi” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Amerikalılara, İran’a karşı tercih edilen bir savaşın astronomik maliyetlerini ödemeleri gerektiği söyleniyor. Şimdilik benzin fiyatlarındaki artışı ve borsadaki balonu bir kenara bırakın. Asıl acı, ABD’nin borcu ve mortgage faiz oranları yükselmeye başladığında hissedilecek. Otomobil kredilerinde geri ödeme temerrüdü ise şimdiden son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.”