Erakçi, BM Güvenlik Konseyi için reform çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının ikinci gününde bir konuşma gerçekleştirdi.

Erakçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) mevcut yapısını sert bir dille eleştirerek, “Bugün dünya, yapısal istikrarsızlık ve derin bir güven krizi dönemindedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde tasarlanan uluslararası düzeni yöneten yapılar, artık 21. yüzyılın gerçeklerine yanıt vermiyor” dedi.

Erakçi, BMGK için reform çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yapısında reform talep eden Erakçi, "Mevcut yapının gözden geçirilmesi gerekiyor. BM Güvenlik Konseyi artık verimsizliğin ve dengesizliğin açık bir sembolüdür. Bu konseyin verimsizliğinin açık bir örneği, ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı dayattığı savaş karşısında sessiz kalmasıdır. Bu savaşta kadınlar ve çocuklar sistematik ve kasıtlı olarak saldırıya uğradı. Bu eylemler, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin açık bir ihlalidir ve aynı zamanda savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların bariz bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Reformun BM’nin varlığını sürdürmesi için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Erakçi, konseyin tüm bölgeleri ve kıtaları adil bir şekilde temsil etmesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, küresel güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Güvenlik Konseyi'nin yalnızca belirli bir grup ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyi bırakması gerektiğini vurguladı.

Günümüzde uygulanan yaptırımların nitelik değiştirdiğini belirten Erakçi, “Bugün yaptırımlar, temel insan haklarını yok eden bir silaha dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, tek taraflı yaptırımları "ekonomik terör" olarak tanımlayarak, bu durumla mücadelenin BRICS'in en önemli misyonlarından biri olduğunu kaydetti.