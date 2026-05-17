Haaretz: İsrail’in yeni güvenlik doktrini orduyu ve toplumu krize sürüklüyor

El-Meyadin’in aktardığı analize göre gazete, İsrail toplumunun giderek daha fazla izolasyon, umutsuzluk ve artan tersine göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun ciddi bir insan gücü krizi yaşadığı belirtilirken, artan askeri operasyonların askerler üzerinde ağır bir yük oluşturduğu kaydedildi.

Haaretz, savaş cephelerinde yaşanan günlük çatışmaların yol açtığı yıpranmanın, İsrail ordusundaki ölü ve yaralı sayısının sürekli artmasına neden olduğunu vurguladı.

Son gelişmeler kapsamında İsrail ordusu, cumartesi gecesi Hizbullah saldırıları sonucu Golani Tugayı’nda görevli bir yüzbaşının Güney Lübnan’da öldüğünü doğruladı.

İsrail basını, söz konusu subayın Hizbullah’a ait kamikaze insansız hava aracının saldırısında öldüğünü aktardı.

İsrailli yetkililerin açıklamasına göre, bu olayla birlikte 2 Mart’tan bu yana Lübnan cephesinde öldürülen İsrail askeri sayısı 20’ye yükseldi.