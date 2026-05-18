Mısır’dan İran-ABD diyaloğu çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulatı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki diyaloğun yeniden başlatılmasının önemini vurguladı.

Sputnik’in aktardığına göre Abdulatı, Tahran ile Washington arasında yeniden başlayacak görüşmelerin, bölgede yükselen gerilimin azaltılmasına ve daha sakin bir atmosferin oluşmasına katkı sağlayabilecek anlayışlara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, telefon görüşmesinin Kahire ile İslamabad arasındaki sürekli istişare ve koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve gerilimin tırmanmasını önleme çabalarının ele alındığı kaydedildi.

Abdulatı ayrıca Mısır ile Pakistan arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çekerek, Kahire yönetiminin ortak iş birliğini geliştirme ve çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki isteğini dile getirdi.

Tarafların bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı siyasi çözümlerin ve diplomatik diyaloğun önceliklendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun çatışmaların genişlemesinin önüne geçebileceğini söyledi.