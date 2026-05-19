Karar ve Suudi Arabistan, İran-ABD müzakere sürecini görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca bölgesel gelişmeler, özellikle Tahran-Washington arasındaki müzakere süreci değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de telefonda görüşmüştü.

Taraflar, ABD'li müzakereciler ile yaptığı telefon görüşmelerinde İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.