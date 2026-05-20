20 May 2026 08:21

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Laft çevresinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Laft çevresinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezi verilerine göre yerel saatle 03.10’da kaydedilen depremin yerin 20 kilometre derinliğinde, 55.8 doğu boylamı ve 27.07 kuzey enleminde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Laft’a 19 kilometre, Bender Hamir’e 24 kilometre ve Dargahan’a 29 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, eyalette meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisinin ulaşmadığını, ancak saha incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

