20 May 2026 13:54

Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'da 

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakavi, bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez Tahran’a geldi.

Basında yer alan haberlere göre Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakavi, İranlı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere yeniden Tahran’a geldi.

Nakavi, bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez Tahran’ı ziyaret etmiş oldu.

Pakistanlı Bakanın önceki ziyaretinde Mesud Pezeşkiyan, Abbas Erakçi, Muhammed Bakır Galibaf ve İran İçişleri Bakanı ile görüştüğü belirtildi.

Öte yandan Pakistanlı gazeteci Ansar Abbasi, sosyal medya paylaşımında İran ile ABD arasındaki görüşmelerin Pakistan aracılığıyla hassas bir aşamaya girdiğini belirtti.

