17 May 2026 17:00

Pezeşkiyan, Pakistan heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pakistan’ın Tahran'daki Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, yaklaşık üç saat boyunca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü” ifadesine yer verildi.

Bu görüşmede İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de hazır bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakavi,  “önceden ilan edilmemiş bir ziyaret” kapsamında dün Tahran’a gelmişti.

Pakistan, İran ile ABD arasındaki mevcut ateşkes sürecinde arabulucu konumunda bulunuyor.
 

