Pakistan Savunma Bakanı: İsrail savaş istiyor, ama bence savaş olmayacak

Arab News'un habere göre, Pakistan Savunma Bakanı Muhammad Asıf, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Asıf, "ABD-İran savaşı yeniden başlayacak mı?" sorusuna, "İsrail, savaşın yeniden başlamasını ve ABD’nin de onunla birlikte savaşa girmesini çok istiyor; ama Amerikan kamuoyu savaşa karşı çıkıyor. Diplomasi uzmanı değilim, ancak görüşüm savaşın tekrar yaşanmayacağı yönünde" yanıtını verdi.

Amerikan kamuoyunun bölgedeki yeni bir savaşa karşı olduğuna dikkati çeken Asıf, "Savaşlar, halk desteklediğinde olur. Kamuoyu desteklemediğinde savaş olmaz” dedi.

