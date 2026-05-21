Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı ile İran-ABD görüşmelerini ele aldı

Görüşmede, İslam ülkeleri arasındaki diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ile gerçekleştirdiği görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmede taraflar, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin son durumu, diplomatik temaslar ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar ayrıca siyasi istişarelerin sürdürülmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, müzakere süreci, diplomatik girişimler ve bölgesel istikrar ile güvenliğe katkı sağlayabilecek çözüm yollarını değerlendirdi.

Pezeşkiyan, Pakistan hükümetinin bölgesel istikrar, güvenlik ve iş birliğine yönelik desteği ile girişimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahran ile İslamabad arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve siyasi koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlara işaret ederek, siyasi, ekonomik, sınır güvenliği ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarlarına ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakavi ise görüşmede, Pakistanlı yetkililerin mevcut gelişmeler ve diyalog sürecinin devamının önemine ilişkin görüşlerini iletti.