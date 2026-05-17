Galibaf ile Pakistanlı Bakan arasında Tahran'da kritik görüşme

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ile görüştü.

Görüşmede Galibaf, "Bölgedeki bazı ülkeler ABD’nin varlığının kendilerine güvenlik getireceğini sanıyordu, ancak yaşanan son olaylar bu varlığın sadece güvenlik getirmediğini, aynı zamanda güvensizliğe zemin hazırladığını gösterdi” dedi.

40 günlük savaşta İran ile dayanışma gösteren Pakistan’a teşekkür eden Galibaf, Son savaşta İran İslam Cumhuriyeti'ne destek veren Pakistan halkının ve hükümetinin tutumunu takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.

Galibaf, Tahran ve İslamabad arasındaki ilişkilerin şu anda iyi durumda olduğunu belirterek, “iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geçmişe kıyasla artması gerekiyor ve aynı zamanda parlamenter işbirliğinin geliştirilmesi de gündemimizde yer alıyor” diye konuştu.

Nakavi, Tahran ziyareti çerçevesinde bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakavi, “önceden ilan edilmemiş bir ziyaret” kapsamında dün Tahran’a gelmişti.

Nakavi, Tahran’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında havalimanında İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından iki bakan arasında önemli bir ikili görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, İran ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik perspektifler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Pakistan, İran ile ABD arasındaki mevcut ateşkes sürecinde arabulucu konumunda bulunuyor.