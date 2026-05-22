Pezeşkiyan’dan eleştiri: Medyanın bir kısmı Siyonistlerin etkisi altında

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı bir açıklamada, halkla ilişkiler birimlerinin rolüne değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün medyanın bir kısmı Siyonistlerin kontolündedir ve insanların gerçekleri görmesine izin vermemektedir.”

Pezeşkiyan, halkla ilişkiler birimlerinin görevine dikkat çekerek şunları ekledi:

“Eğer halkla ilişkiler birimleri etki alanlarını genişletebilir ve bilgilendirme faaliyetlerini artırabilirse, önemli bir başarı elde edilmiş olur.”

Pezeşkiyan ayrıca, “Eğer halkla ilişkiler birimlerimiz coğrafi sınırların ötesine geçerek bilgi ve farkındalığı artırabilirse, önemli bir gelişme yaşanır. Mevcut imkânlar ve sosyal medya aracılığıyla bu etki daha da büyütülebilir" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda, bunun halkla ilişkiler alanında çalışanlar için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.