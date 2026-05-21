21 May 2026 21:26

İranlı tekvandocudan büyük başarı

İranlı milli tekvandocu Aryan Selimi, Asya Tekvando Şampiyonası’nda +87 kiloda finalde Özbek rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Aryan Selimi, Moğolistan’da düzenlenen Asya Tekvando Şampiyonası’nda +87 kilo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

17 sporcunun mücadele ettiği kategoride Selimi, tüm rakiplerini geçerek finale yükseldi. İranlı sporcu yarı finalde Güney Koreli dünya şampiyonunu 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final karşılaşmasında Selimi, Murat Mawlonov karşısında 2-1’lik galibiyet elde ederek altın madalyayı kazandı ve Asya şampiyonu oldu.

İranlı milli sporcu turnuvadaki ilk iki maçında ise Kırgızistanlı Abdulrakhmanov ile Malezyalı Mahmud Lokman’ı mağlup etmişti.

Olimpiyat şampiyonluğunu da kariyerinde bulunduran Selimi, bu sonuçla başarılarına bir Asya şampiyonluğu daha ekledi.

