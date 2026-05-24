İranlı komutan Abdullahi'den Hürmüz Boğazı uyarısı

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemü'l-Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, bugün düzenlenmesi planlanan Ramazan Şehitlerini Anma Etkinlikleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şehitleri saygıyla yad eden Tümgeneral Abdullahi, “Bu törenler, Amerikan-Siyonist düşmanına karşı direnişin, uyanıklığın ve zekanın devamlılığını vurguluyor” dedi.

Tümgeneral Abdullahi, düşmanlara sert bir uyarıda bulunarak, “İslam Devrimi Lideri’nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nı yönetmeye yönelik planı, ‘Güçlü İran’ stratejisinin gölgesinde bölgenin geleceğini ve dış güçlerin yeri olmadığı yeni bölgesel ve küresel düzeni garanti altına almaktadır” ifadelerini kullandı.

İran’ın Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlayacağini belirten Tümgeneral Abdullahi, İran’ın düşmanın Hürmüz’ü kötüye kullanmasını ortadan kaldırıp bölgedeki tüm halkalar için refah ve ilerleme getireceğini belirtti.

Tümgeneral Abdullahi, “İran Silahlı Kuvvetleri, acı dolu tarihi deneyimlerin tekrarlanmasına izin vermeyecek ve Allah'ın izniyle İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü ve gururunu düşmana dayatacaktır. Her türlü saldırıya sert ve kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazırız” diye konuştu.

