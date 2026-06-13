Dünya yakında İran’ın zaferinin sesini duyacak

İran Merkez Karargâhı Hatemü’l-Enbiya Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, şehit Tümgeneral Gulamali Reşid ve oğlu Emin Abbas Reşid’in şehadetlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran halkının kararlı duruşunun silahlı kuvvetlerin en güçlü desteği olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Abdullahi, şehit Reşid’i “eşsiz bir stratejist ve savunma teorisyeni” olarak nitelendirerek, onun şehadetinin İran için büyük bir kayıp olmasına rağmen ülkenin caydırıcılık gücünü ve ulusal kudretini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Tümgeneral Abdullahi, şehit Reşid’in savaş sonrasında da İran’ın savunma doktrininin ve caydırıcılık stratejisinin şekillenmesinde önemli rol oynadığı, düşmanın hibrit tehditlerine karşı geliştirdiği yaklaşımlarla ülkenin güvenliğine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Düşmanların İranlı askeri stratejistleri hedef alarak ülkenin savunma iradesini zayıflatabileceklerini düşündüklerini ancak bunda başarısız olduklarını kaydeden Tümgeneral Abdullahi, şehit Reşid’in ardında kapsamlı bir bilgi, tecrübe ve stratejik düşünce mirası bıraktığını söyledi.

İranlı komutan, ülkenin kara, hava ve deniz sınırlarında görev yapan silahlı kuvvetlerin yerli ve gelişmiş savunma imkânlarıyla aktif caydırıcılığın ve ulusal gücün sembolü haline geldiğini ifade etti.

Mesajının sonunda İran halkının birlik ve dayanışmasının önemine dikkat çeken Tümgeneral Abdullahi, “İran halkı her zaman olduğu gibi bugün de meydandadır ve silahlı kuvvetlerin en sağlam dayanağıdır. İlahi yardım sayesinde dünya yakında İran’ın ve İran halkının zaferinin, direnişin ise saldırgan ve terörist düşmanlara karşı üstün gelişinin yankısını duyacaktır” dedi.