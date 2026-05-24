24 May 2026 16:39

İran: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 33 gemi geçti

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 33 geminin geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte aralarında petrol tankeri, konteyner ve ticari gemi olmak üzere 33 geminin geçtiği bildirildi.

Açıklamada, “ABD terör ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki saldırganlığı sonucu oluşan ciddi güvensizlikten sonra,  Devrim Muhafızları Donanması tarafından Hürmüz Boğazı'de uygulanan akıllıca kontrol devam etmektedir” ifadesine yer verildi.

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'da, Fars Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan dar, uzun ve jeopolitik önemi yüksek bir su yoludur.

