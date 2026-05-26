İsrail basını: Bölge ülkelerinin ABD’ye güveni azalıyor

İbranice yayımlanan Haaretz gazetesi, İran’a karşı yürütülen savaşın bölge ülkelerinin ABD’ye olan güvenini azalttığını belirten bir analiz yayımladı.

Haberde, şu anda İsrail'in bölgeyi yıkıcı çatışmalara sürükleyen taraf olarak görüldüğü ifade edildi.

Analizde ayrıca, Fars Körfezin’deki Arap ülkelerinin artık ABD’ye tam anlamıyla güvenemeyeceklerini fark ettikleri belirtildi. Bu ülkelerin, İran da dahil olmak üzere yeni savunma ittifakları arayışına yöneldiği bildirildi.

Öte yandan İbranice yayımlanan Israel Hayom gazetesi de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Asıl endişe verici olan, savaşın ardından İran’ın gücünü artırmış görünmesi, buna karşılık İsrail ve ABD’nin zayıflamış olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Gazete ayrıca, Tel Aviv yönetiminin savaş sürecinde İran’daki siyasi sistemin çökeceği yönünde bir beklenti taşıdığını ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini yazdı.