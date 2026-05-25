Bir siyonist asker daha intihar etti

Haaretz gazetesi, intihar eden Alex Miller'in 23 yaşında olduğunu ve Haziran 2025'te bir arkadaşının Gazze'de tanksavar ateşiyle ölmesinden çok etkilendiğini yazdı.

Haberde, Ekim 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da yaralandıktan sonra rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar orduya dönen ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına katılan Miller'in geçen hafta Florida'nın Miami kentinde intihar ederek öldüğü ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sürdürdükleri şiddetli saldırıların askerleri arasında son dönemde ciddi oranda artan intihar vakalarına sebep olduğunu itiraf etmişti.

