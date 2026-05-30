30 May 2026 07:35

Pezeşkiyan: Savaşı ve bölgesel gerginlikleri sonlandıracak onurlu bir çerçeveye hazırız

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın bölgede devam eden savaş ve gerilimlerin sona erdirilmesi için onurlu bir çerçeve oluşturulmasına hazır olduğunu belirterek, karşı tarafın da taahhütlerine bağlılığını somut adımlarla göstermesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı Haber Portalı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Katar Emiri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı güncelledi.

Açıklamada İran’ın, bölgede devam eden savaş ve gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla “onurlu bir çerçeveye” ulaşmaya hazır olduğu vurgulandı.

Pezeşkiyan, İran'ın diyalog yoluna olan bağlılığını ve bu süreçteki samimiyetini her zaman ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, artık karşı tarafın da iradesini göstermesinin zamanı geldiğini belirterek, sözde ve uygulamada uluslararası yükümlülüklere bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

