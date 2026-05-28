Pezeşkiyan’dan Aliyev’e “milli gün” tebriği

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanu İlham Aliyev’e gönderdiği mesajda, Azerbaijan Milli Günü’nü kutladı.

Pezeşkiyan mesajında, İran ve Azerbaycan halklarının tarihî, kültürel, dini ve dilsel ortaklıklara sahip olduğunu belirterek, bu bağların iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, İran’ın Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu yana ikili ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini vurgulayarak, bugün iki ülke arasında dinamik bir ilişki sürecinin yaşanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, ikili ilişkilerin bölgesel ve uluslararası konuları da kapsayacak şekilde daha güçlü ve daha hızlı biçimde ilerlemesini umut ettiğini kaydetti.

Mesajının sonunda Pezeşkiyan, Aliyev’e sağlık ve başarı, Azerbaycan halkına ise refah ve esenlik dileğinde bulundu.