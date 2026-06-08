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8 Haz 2026 10:06

Velayeti’den saldırgan düşmanlara sert mesaj: Seçim sizin!

Velayeti’den saldırgan düşmanlara sert mesaj: Seçim sizin!

İranlı üst düzey yetkili Ali Ekber Velayeti, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları ve ateşkes ihlallerine tepki göstererek, stratejik deniz yollarına ilişkin sert mesajlar verdi.

Ali Ekber Velayeti, İsrail ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, son olayların önceki öngörülerini. doğruladığını belirtti.

Velayeti, İsrail’in Beyrut’ta ateşkesi açık şekilde ihlal ettiğini savunarak bunun “zincirleme bir karşılığın ilk halkasını” devreye soktuğunu ifade etti.

Açıklamasında Babülmendep Boğazı üzerinden bölgesel dengeye dikkat çeken Velayeti, bu stratejik geçidin güvenliğinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Direniş unsurlarının hem Babülmendep hem de diğer önemli deniz yollarında “kilitleme kapasitesine sahip olduğunu” belirten Velayeti, bunun ciddi bir stratejik denge değişimine yol açabileceğini ifade etti.

“Seçim sizin: ya bu çılgınlığı durdurursunuz ya da iki boğazın yeni bir dengeye girdiği bir sürece girersiniz” ifadelerini kullanan Velayeti, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği uyarısında bulundu.

News ID 1936968

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