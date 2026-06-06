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6 Haz 2026 11:30

Velayeti: Diplomatik iyimserliğin ağır bir bedeli var

Velayeti: Diplomatik iyimserliğin ağır bir bedeli var

İran Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, bölgede yeni bir güç dengesi oluştuğunu belirterek, "Diplomatik iyimserliğin ağır bir bedeli vardır; kalıcı barış, karşılıksız taahhütlerin değil güç dengesinin ürünüdür" dedi.

İran Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, bölgedeki güç dengelerinde yaşanan değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Velayeti, Batılı stratejistlerin uzun yıllardır İran'ın güçlenmesine ilişkin duyduğu kaygıların bugün gerçeğe dönüştüğünü savunarak, bölgede yeni bir güç mimarisinin şekillendiğini söyledi.

Batılı medya kuruluşlarının, özellikle Reuters ve The Guardian'ın haberlerine işaret eden Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için geçici bir anlaşmaya ihtiyaç duyduğuna dair değerlendirmelerin, İran'a yönelik baskı politikalarının başarısızlığını gösterdiğini ifade etti.

Velayeti, bölgede uzlaşı beklentisiyle hareket eden bazı aktörlerin stratejik hata yaptığını savunarak, yeni güç denkleminde "direniş ekseninin" zayıflatılmasına dayalı bir düzenin kurulamayacağını belirtti.

İranlı yetkili, "Diplomatik iyimserliğin ağır bir bedeli vardır. Kalıcı barış, güç dengesinden doğar; temelsiz ve güvencesiz taahhütlerin yarattığı bir seraptan değil" değerlendirmesinde bulundu.

News ID 1936932

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