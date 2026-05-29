Trump'ın  Zafer Söylemine ABD Medyası Ne Diyor?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD ve İsrail arasında 40 gün süren savaşın ardından, stratejik bir yenilgiyi hem Amerikan hem de dünya kamuoyuna zafer olarak lanse etme yönünde yoğun bir çaba başlattı. Ancak sahadaki gerçekler, ekonomik bedeller ve Amerikan medyasının, siyaset dünyasının ve ABD’li elitlerin tepkileri, Trump’ın çabalarının başarısız olduğunu ve ABD’de kutuplaşmanın artmasına yol açtığını gösteriyor.

Beyaz Saray’a göre, Trump İran’ın bölgesel gücünü zayıflatma hedefiyle başlatılan savaşla Batı Asya’daki hegemonyasını yeniden sağlamlaştırmak istedi. Fakat pratikte yaşananlar, siyasi yıpranma, artan ekonomik maliyetler ve şu anda Trump yönetimini savunma pozisyonuna iten iç eleştirilerin dalgalanması oldu.

ABD Medyasının Hedefinde Beyaz Saray’ın Zafer Anlatısı Var

Bu doğrultuda, önde gelen Amerikan medya organları da Beyaz Saray’ın resmi anlatılarına tepki gösterdi. New York Times gazetesinin, sert ve eleştirel bir köşe yazısında, “Sayın Trump, bu zafer akşam yemeği değil, acı bir yenilgi tadıdır!” ifadesine yer verildi. Bu kısa ama ağır cümle, Amerikan medyasının atmosferindeki değişimin bir yansımasıdır; öyle ki, ana akım medyada yer alan yayın organları bile hükümetin resmi anlatısına karşı çıkıyor.

ABD medyası, Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü "zafer" söyleminin, ülkeyi kontrol edilemez sonuçlarla yüzleştirdiğini vurguluyor. Artan askeri harcamalar ve orta-alt sınıflar üzerindeki ekonomik baskılar, bu çatışmanın maliyetinin ilk tahminlerin çok ötesine geçtiğini gösteriyor.

Siyasi Düzeyde Eleştiriler

Siyasi arenada da Trump yönetimine yönelik eleştiriler yükseliyor. Kongre üyesi Salud Carbajal, Amerikalıların yaklaşık yüzde 77'sinin Trump politikalarının yaşam maliyetini artırdığına inandığını gösteren bir anket sonucunu paylaşarak, yönetime sert tepki gösterdi. Carbajal, "Amerikan halkı, Trump'ın yasa dışı savaşı nedeniyle gıda, benzin ve diğer temel ihtiyaçların fiyatlarının fırlamış olmasından haklı olarak memnuniyetsiz. Bu yönetim, sonu belirsiz bir baskı altında aileleri ezdi." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, savaşın etkilerinin yalnızca askeri veya jeopolitik alanla sınırlı kalmadığını, doğrudan Amerikan vatandaşlarının günlük yaşamlarına dokunduğunu ortaya koyuyor. Enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zincirindeki aksamalar ve atan zamlar, Trump yönetiminin gerginlik politikalarının doğrudan veya dolaylı sonuçları olarak sıralanıyor.

Washington Yönetiminin Çok Katmanlı Krizi

Başlangıçta İran'ın zayıflatılmasını ve ABD'nin bölgesel konumunu sağlamlaştırılmasını amaçlayan savaş, şimdi Washington ve Trump'ın kendisi için katmanlı bir krize dönüşmüş durumda. Amerikan politikasındaki iç bölünmeler, artan kamuoyu memnuniyetsizliği ve resmi hükümet anlatılarına olan güvenin sarsılması, bu durumun önemli sonuçları arasında yer alıyor.

Öte yandan, Trump'ın "zafer anlatısı" inşa etme çabası, kamuoyu nezdinde ciddi bir engelle karşılaşıyor. Amerikan toplumunun önemli bir kesimi bu anlatıyı kabul etmiyor ve bunun yenilgi ve başarısızlık gerçeklerini örtmek için kullanılan bir siyasi aldatmaca olarak görüyor. Sonuç olarak, Beyaz Saray ile kamuoyu arasındaki mesafe benzeri görülmemiş bir şekilde artmış durumda.

Medya alanında da benzer bir tablo hakim. Birçok bağımsız ABD’li analist, Trump yönetiminin sınırlı bazı başarıları abartmaya çalıştığını savunuyor.

ABD’de hükümet kendini bir savaşın galibi olarak sunmaya çalışırken, medyanın, siyasi elitlerin ve kamuoyunun önemli bir kesimi, savaşın sonucunu maliyetli bir başarısızlık olarak görüyor.

Buna ek olarak, savaştan kaynaklanan ekonomik baskılar, hükümetin eleştirilmesinde ana eksenlerden biri haline geldi. Temel ürün fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve hane bütçeleri üzerindeki baskı, hükümetin savaş yanlısı politikalarının doğrudan sonuçları olarak öne sürülüyor. Bu durum, Trump'ın destekçilerini pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine yol açmıştır. Savaşların ekonomik sonuçlarına karşı çıkan Amerikan halkı dış maceralara karşı daha az tolerans gösteriyor.

Sonuç:

İran'la 40 günlük savaşta ABD açıkladığı hedeflerine ulaşmazken ülkedeki iç krizin derinleşmiştir. Trump, bugün ekonomik ve siyasi gerçekler ile zafer anlatısını sürdürme çabası arasında bir seçim yapmak zorunda; her iki yolun da yönetimi için ağır bedelleri olacak.

Bugün her şeyden daha belirgin hale gelen şey, savaş alanının yalnızca Ortadoğu coğrafyasında belirlenmediği, aynı zamanda sonuçlarının Amerikan siyaseti ve ekonomisinin kalbine de geri döndüğüdür; burada zafer anlatısı artık kolayca kurgulanamaz ve gerçekler er ya da geç bu anlatıya kendini dayatacaktır.