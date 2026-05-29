İran'dan ABD'ye net mesaj: Tavizleri müzakerelerle değil, füzelerle alırız

İran Meclis Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin önemli mesaj paylaştı.



Galibaf’ın 3 maddelik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"1- Tavizleri müzakerelerle değil, füzelerle alırız. Görüşmelerde sadece bunu anlatırız.

2- Garantilere veya sözlere güvenimiz yoktur, sadece davranışlar ölçüttür. Karşı tarafın eyleminden önce hiçbir adım atılmayacaktır.

3- Bir anlaşmanın galibi, onun ertesinde savaşa daha iyi hazırlanandır.”