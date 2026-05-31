İran: Savaşta hasar gören 3 platformda gaz üretimi yeniden başladı

Pars Petrol ve Gaz Şirket(POGC) Genel Müdürü, 40 günlük savaşta hasar gören gaz tesisiyle ilgili açıklamada bulundu.

POGC Genel Müdürü, “İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars enerji sahasındaki 3 platformda doğalgaz üretimi yeniden başladı” dedi.

ABD ve İsrail'in hava saldırılarında Güney Pars doğal gaz sahası ile Asaluyeh'deki petrol ve petrokimya tesisleri hedef alınmıştı.

Güney Pars sahası 2025 yılında günlük 730 milyon metreküp ile üretim rekoru kırmıştı.

Katar ile ortaklaşa işletilen bu devasa rezervin zarar görmesi, sadece İran’ın iç tüketimi ve ihracatını değil, bölgedeki genel enerji dengelerini ve Katar’ın üretim güvenliğini de doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.