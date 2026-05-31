31 May 2026 19:07

Myanmar'da şiddetli patlama: 46 ölü, 74 yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 46 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen PATLAMA sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Shan eyaletinin Namhkam bölgesindeki bir köyde bulunan bir binada patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi yaşamını yitirirken, 74 kişi de yaralandı.

Çin'in Yünnan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan binada, madencilik için patlayıcı madde depolandığı belirtiliyor.

Myanmar'ın Namhkam bölgesi, ülkedeki merkezi yönetime karşı savaşan etnik Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı silahlı grubunun kontrolü altında bulunuyor.


 

