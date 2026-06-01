Güney Kore'de savunma tesisinde patlama: 4 kişi öldü

Güney Kore'nin merkezinde bulunan Hanwha'ya ait bir savunma tesisinde meydana gelen patlama can kaybına yol açtı.

Güney Kore polisi ve itfaiye yetkililerinin açıklamasına göre, tesiste yaşanan patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, nedeni henüz belirlenemeyen patlamanın tesisin birinci katında meydana geldiğini bildirdi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti yapılacağı ve olayın çıkış nedeninin ayrıntılı şekilde inceleneceği ifade edildi.

İlk değerlendirmelere göre patlamanın, itki sistemlerinde kullanılan yakıttan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Söz konusu tesiste daha önce de 2018 ve 2019 yıllarında iki ayrı patlama meydana gelmişti. Yetkililer, son olayın bu kazalarla bağlantısı olup olmadığını da araştırıyor.