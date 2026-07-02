Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama sesi duyuldu

El Mayadeen'nın Irak muhabiri, Süleymaniye kentinde şiddetli bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.
Patlamanın nedeni, meydana geldiği kesin nokta ve olası can veya mal kaybına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içerisindeki Süleymaniye kentinde bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.
El Mayadeen'nın Irak muhabiri, Süleymaniye kentinde şiddetli bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.
Patlamanın nedeni, meydana geldiği kesin nokta ve olası can veya mal kaybına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
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