İranlı milletvekilinden “müzakere” yorumu: Adım adım ilerliyoruz

Rusya merkezli Russia Today televizyonuna konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İsmail Kevseri, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump’ın müzakere açıklamalarını sert bir dille eleştiren Kevseri, bunların tamamen "kendi çıkarlarını korumak ve küresel enerji fiyatlarını kontrol altına almak için uydurulmuş yalanlar" olduğunu söyledi.

"Nükleer mesele müzakerede yer almıyor"

Kevseri, nükleer dosyanın bir müzakere konusu olmadığını belirterek, mevcut görüşmelerin ana gündem maddesinin "savaşın tamamen sona erdirilmesi" olduğunu kaydetti.

Kevseri, "İran şu anda savaşın tekrarlanmasının önlenmesi, savaş tazminatlarının ödenmesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi ve deniz ablukasının kaldırılması konularında müzakere yürütüyor" dedi.

"Adım adım ilerliyoruz"

Anlaşmaya bugüne kadar varılamamasının temel nedeninin İsrail ve ABD’nin dayatmaları olduğunu anlatan Kevseri, "Adım adım ilerliyoruz. 2015 tarihli nükleer anlaşma deneyiminin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. ABD’ye güvenmediğimiz için, bir sonraki aşamaya geçmeden önce karşı tarafın taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmalıyız" ifadesini kullandı.

"Hürmüz Boğazı’nda tam kontrolü İran sağlıyor"

Kevseri, İran’ın Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağladığını ifade ederek, birçok ülkenin Tahran’ın boğaz üzerindeki hakimiyetini fiilen kabul ettiğini söyledi.