Trump New York'taki NBA final maçında yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'a yaptığı ziyaret sırasında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. NBA finallerini izlemek üzere Madison Square Garden'a giden Trump, hemşerileri tarafından yuhalandı.

Maçta New York Knicks ile San Antonio Spurs karşı karşıya gelirken, taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. New York halkı, zaten Demokrat Parti'ye oy veren bir kitle olarak, Trump'ın gelişiyle birlikte öfkelendi. Uzun bekleyişin ardından salona giren taraftarlar, milli marş okunurken Trump'ın yüzünü ekranda görünce öfkelerini gizleyemedi ve yuhalamaya başladı.

Trump'ın maça gelişi, New York sokaklarının kitlenmesine neden oldu. New Jersey'deki golf kulübünden helikopterle Manhattan'a uçan Trump, geniş bir konvoyla stadyuma ulaştı. Madison Square Garden çevresinde yolların tamamen kapatılması, New Yorkluların işlerine ve maça ulaşmalarını zorlaştırdı. Birçok kişi, bu yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle final maçının coşkusunu yaşayamadı. Salondaki dev ekranda gösterilen Trump, büyük bir tepkiyle karşılandı ve bu durum, bölgedeki esnafı da etkileyerek onları iş yapamaz hale getirdi.