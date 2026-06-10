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10 Haz 2026 15:48

Galibaf:

Her türlü saldırıya kararlılıkla yanıt verilecek

Her türlü saldırıya kararlılıkla yanıt verilecek

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, “Ülkemize yönelik her türlü saldırıya kararlılıkla ve anında yanıt verilecek” dedi.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf,  “12 Günlük Savaş” şehitleri için mesaj yayımladı.

Galibaf kaleme aldığı mesajda, komutanların ve bilim insanlarının şehit edilmesine rağmen ülkedeki bilimsel faaliyetlerin durmadığına ve savunma ile caydırıcılık kapasitesinin zayıflamadığına dikkat çekti.

Meclis Başkanı, “Komutanlarımızın ve bilim insanlarımızın şehadetine rağmen, ne bilimsel ilerleyişimiz sekteye uğradı ne de savunma ve caydırıcılık gücümüz azaldı. Ülkemize yönelik her türlü saldırıya ise kararlılıkla ve anında yanıt verilecektir” dedi.

News ID 1937011

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