İran'dan UAEA Yönetim Kurulu'nun yeni kararına tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran'dan, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı.

Kurulda 21 ülke evet, 3 ülke hayır oyu kullanırken 10 üye çekimser kaldı. Venezuela ise mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle oy kullanamadı.

UAEA Yönetim Kurulu’nun yeni kararına İran’dan tepki geldi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, kararı "siyasi" olarak nitelendirdi.

Temsilciliği, sosyal medya platformu X hesabından tasarıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Yönetim Kurulu, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin teknik kurumdan beklenen profesyonellikten yoksun, tedirgin oylamayla bir başka siyasi kararı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

UAEA'nın, "savaş kışkırtıcıları" tarafından "araçsallaştırıldığı" belirtilen açıklamada, bir ülkenin "barışçıl ve güvenli" nükleer tesislerine yönelik saldırılar konusunda basit bir endişeyi bile dile getiremeyecek şekilde etkisiz hale getirilen UAEA'ya nasıl güven duyulacağının sorgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, kararın, ABD'nin İran sivil altyapısına yönelik daha fazla saldırılara giriştiği bir dönemde, diplomatik çözüme destek verdiğini "iki yüzlü" şekilde ifade ettiği değerlendirmesine yer verildi.