İsrail rejiminden Beyrut'a yeni hava saldırısı (+video)

El Cezire televizyonuna göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

El Cezire muhabiri, İsrail saldırısının Dahiye bölgesinin El-Gubayri civarında gerçekleştiğini bildirdi.

Şehit ve yaralılar var

İsrail saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

Siyonist rejim ordusu, bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi.