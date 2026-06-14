İsrail rejiminden Beyrut'a yeni hava saldırısı (+video)

El Cezire televizyonuna göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.
Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.
El Cezire muhabiri, İsrail saldırısının Dahiye bölgesinin El-Gubayri civarında gerçekleştiğini bildirdi.
Şehit ve yaralılar var
İsrail saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.
Siyonist rejim ordusu, bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi.
yorumunuz