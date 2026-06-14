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14 Haz 2026 15:27

İsrail rejiminden Beyrut'a yeni hava saldırısı (+video)

İsrail rejiminden Beyrut'a yeni hava saldırısı (+video)

Siyonist İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

El Cezire televizyonuna göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

El Cezire muhabiri, İsrail saldırısının Dahiye bölgesinin El-Gubayri civarında gerçekleştiğini bildirdi.

Şehit ve yaralılar var

İsrail saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

Siyonist rejim ordusu, bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi.

News ID 1937062

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