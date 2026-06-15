İran Dışişleri'nden İsrail'in Beyrut saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, 14 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra İsrail rejiminin Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir yerleşim alanına yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve bu saldırı sonucu çok sayıda Lübnan vatandaşının hayatını kaybetmesi ve yaralanmasını en sert şekilde kınamaktadır.

Bu terör saldırısı yalnızca Lübnan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali değil, aynı zamanda İran ile ABD arasında 8 Nisan 2026 tarihinde varılan ateşkes mutabakatının da ağır şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin işlediği suçlar ve bu rejimin gerek Lübnan'a gerekse İran'a karşı ateşkesi defalarca ihlal etmesi konusunda ABD hükümetinin doğrudan sorumluluğunu hatırlatarak, meşru müdafaa hakkını kullanmak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Ayrıca, İsrail rejiminin bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden bu tehlikeli tırmandırıcı politikalarının sonuçlarından ABD ve İsrail rejiminin sorumlu olacağı ifade edilmiştir.