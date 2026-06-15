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15 Haz 2026 15:20

ABD ile İran'ın anlaşmasını Azerbaycan memnuniyetle karşıladı

ABD ile İran'ın anlaşmasını Azerbaycan memnuniyetle karşıladı

Azerbaycan Cumhuriyeti, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran İslam Cumhuriyeti arasında Mutabakat Muhtırası üzerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Açıklamada, "Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin müzakere sürecindeki önemli arabuluculuk rolünü ve diğer bölgesel ortakların katkılarını takdirle karşılıyoruz.

Umut ediyoruz ki, bu önemli başarı üzerine inşa edilecek gelecekteki müzakereler, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacaktır” ifadeleri kullanıldı.

News ID 1937079

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