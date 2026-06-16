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16 Haz 2026 15:45

İran'a yönelik deniz ablukası kısmen kaldırıldı

İran'a yönelik deniz ablukası kısmen kaldırıldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD'nin İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Revançi, ABD ile varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasının vurgulandığını belirterek, "Ablukanın kaldırılması başından beri vurgumuzdu ve (mutabakat) imzalanmadan önce abluka kısmen kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
 

News ID 1937095

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