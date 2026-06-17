İralı yetkili: Milletimizin haklarının çiğnendiği dönem sona ermiştir

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin İran halkının direnişi karşısında müzakere masasına oturmak ve İran'ın şartlarını kabul etmekten başka seçeneği kalmadığını savundu.

Azizi, ABD'nin İran halkının güvenini yeniden kazanabilmek için mutabakat metnindeki tüm maddeleri eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirterek, bunlar arasında Lübnan'a yönelik savaşın durdurulması ve İsrail'in Güney Lübnan'dan hızla çekilmesinin de bulunduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, mutabakatın temel çerçevesinin dışına çıkılması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda İran Silahlı Kuvvetleri'nin halkın desteğiyle geçmişe kıyasla daha sert ve etkili şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Azizi, açıklamasının sonunda, "Bu tüm dünyaya verilmiş bir mesajdır. İran milletinin haklarının çiğnendiği ve aşırı taleplerin dayatıldığı dönem sona ermiştir" ifadelerini kullandı.