İsrail rejimi bölgede barış ve huzur istemiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslamabad Mutabakatı

Bekayi, son 24 saatte bölgesel gelişmeler açısından kritik bir dönüm noktasına gelindiğini ifade ederek, İran ile ABD arasında bir mutabakat zaptının nihayete erdiğini ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Bekayi, bu durumu "İran milletinin iki şer odağı olan ABD ve Siyonist rejime karşı gösterdiği direnişin bir sonucu" olarak nitelendirdi.

Bekayi, sözlerine şöyle devam etti:

“Tazminat talebi, İran halkının taleplerinden biridir. Yaptırımlar konusu da gündemimizde yer alan konulardan biridir. Bu mutabakat zaptına göre, ABD tarafı tüm yaptırımları kaldırmakla yükümlüdür ve BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları ve BMGK kararları, mutabakat zaptının imzalanmasından sonraki gün görüşülecek konular arasındadır. Bu aslında bu mutabakat zaptının ekonomik görüşmelerinin temelini oluşturmaktadır. Petrol ürünleri ve petrol satışlarıyla ilgili görüşmeler yapılmalıdır. İran kısıtlama olmadan petrol satabilmeli”

"Lübnan'a saldırılar, Direniş Cephesi’ni kenetledi"

Bekayi, taraflar arasında mutabakat çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde Siyonist İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara ve Hizbullah'ın üst düzey bir komutanının şehit edilmesine değinerek şunları söyledi:

"Lübnan'daki bu terör eylemi, aslında İran ve Direniş Cephesi’nin azami menfaatlerini güvence altına alacak bir fırsata dönüştü. Gelecekte, Siyonist rejimin bu suçunun aslında Direniş Cephesi’ni Siyonist rejime karşı daha da bütünleştirdiğini herkes görecek. Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi, varılan mutabakatın ayrılmaz bir parçasıdır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız."

Bekayi, söz konusu mutabakat metninde "Lübnan" ifadesinin üç kez geçtiğini belirterek, anlaşmanın kapsamının bu noktada net olduğunu vurguladı.

"Erakçi bölge turuna çıkıyor"

Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Cenevre ziyareti öncesinde bölge turuna çıkacağını açıkladı.

ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına ilişkin hukuki süreç takibi ve Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in intikamı konusuna dair Bekayi, ‘Şehitlerimizin tamamı için intikam meselesi gündemde kalacak. Tüm araçları kullanarak suçları belgelemeye ve İran halkına karşı işlenen suçları kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

İran-ABD ilişkileri

ABD ile yeni bir ilişki kurulması ihtimaline ilişkin Bekayi, "Yaklaşık 100 günlük zorlu ve inişli çıkışlı bir sürecin ardından buraya geldik. ABD’nin İran’ı yok etme iddiasında bulunduğu ve İran halkı hakkında en ağır ifadeleri kullandığı bir dönemden, savaşın sona erdirilmesi mutabakatının nihayete erdiği bir noktaya ulaştık. Ancak büyük bir üzüntüyle belirtmeliyiz ki; ABD yönetimlerinin uzun süreli düşmanca tutumları nedeniyle İran halkının ABD’ye yönelik güvensizliği oldukça derindir. İran ile ABD arasındaki bu güvensizlik o kadar köklüdür ki, ABD’nin bu güveni yeniden kazanması için önünde uzun bir yol bulunmaktadır. İslamabad Mutabakatı, sadece gerilimi azaltma doğrultusunda atılmış bir adımdan ibarettir” değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail bölgede barış istemiyor, ABD taahhütlerinden sorumludur"

İsrail rejiminin bölgedeki tutumuna tepki gösteren Bekayi, "Herkes, İsrail rejiminin bölgede barış ve huzur istemediğini görebilir. Bu rejimin sicili, barışı sağlayacak her türlü girişimi sabote ettiğini göstermektedir. Bizim için önemli olan ABD'nin verdiği taahhütlerdir. İsrail rejimi ABD ile koordinasyon sağlamadan hareket etmiyor. Dolayısıyla ABD, verdiği taahhütleri yerine getirmekle yükümlüdür” ifadelerini kullandı.

İran'ın dondurulan kaynakları

“ABD, dondurulan kaynakları serbest bırakmayı ve zararları telafi etmeyi taahhüt etti” diyen Bekayi, bu konunun ciddiyetle takip edileceğini söyledi.

"Hürmüz Boğazı'nda sunduğumuz hizmetlerin bedelini almayı planlıyoruz"

Hürmüz Boğazı hakkında Sözcü Bekayi, “Hürmüz Boğazı bizim için hayati önem taşıyor. Boğazla ilgili aldığımız önlemler, İran’ın ulusal çıkarlarını korumak adına büyük bir adım niteliğindedir. Umman ile iş birliği içinde, gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Mutabakat zaptında da belirtildiği üzere, İran kıyıdaş devlet olarak; Umman ve ilgili paydaşlarla koordineli bir şekilde boğazdaki geçişleri güvence altına alacaktır. Belirli bir süre boyunca, karşı tarafın atacağı adımlara paralel olarak güvenli geçişleri kolaylaştıracağız. Geçiş ücreti alma peşinde değiliz; ancak sunduğumuz hizmetlerin bedelini almayı planlıyoruz” diye konuştu.