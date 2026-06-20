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20 Haz 2026 14:15

İranlı yetkili mutabakat ihlallerine karşı ABD'ye eleştiri

İranlı yetkili mutabakat ihlallerine karşı ABD'ye eleştiri

İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin mutabakatın ilk maddesine bağlı kalmadığını belirterek, bunun Washington’un İran halkının güvenini kazanma yönünde irade göstermediğini ortaya koyduğunu söyledi.

İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin mutabakatın ilk maddesine bağlı kalmadığını belirtti.

Azizi, Washington’un yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, İran halkının güvenini kazanma konusunda hâlâ ciddi bir irade ortaya koymadığını gösterdiğini ifade etti.

İranlı yetkili, mevcut durumun devam etmesi halinde bunun ABD açısından ağır sonuçlar doğuracağını savunarak, ilk karşılığın mutabakat hükümlerinin ihlaline yönelik “akıllıca ve caydırıcı” bir yanıt olacağını belirtti.

Azizi açıklamasını, “Biz hâlâ kararlılıkla ayaktayız” ifadeleriyle tamamladı.

News ID 1937148

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