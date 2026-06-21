İran: Zürih toplantısı ABD'nin taahhütlerini takip etmek için yapılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran heyetinin İsviçre’ye varışının ardından Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin toplantıya ev sahipliği yapan İsviçreli mevkidaşıyla bir araya geldiğini söyledi.

İranlı sözcü, İran müzakere heyetinin şu anda Katarlı arabulucularla görüşmeler yürüttüğünü, ardından Pakistan tarafıyla bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtti.

Bekayi ayrıca öğleden sonra İran, ABD, Katar ve Pakistan heyetlerinin katılımıyla dörtlü bir toplantı yapılacağını kaydetti.

Daha önce 18 Haziran 2026’da imzalanan mutabakatın ardından düzenlenen ilk toplantının bu olduğunu ifade eden Bekayi, görüşmelerin temel amacının mutabakat hükümlerinin uygulanma yöntemlerini ele almak olduğunu vurguladı.

Mutabakatın 13. maddesine işaret eden Bekayi, nihai bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlayabilmesi için 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerde yer alan yükümlülüklerin uygulanmasının şart koşulduğunu söyledi.

Bekayi, mutabakatın ilk maddesinin tüm cephelerde, özellikle de Lübnan’da savaşın durdurulmasını öngördüğünü belirterek, bu konunun İran açısından temel öneme sahip olduğunu ifade etti.

Sözcü ayrıca İran’ın dondurulmuş veya erişimi kısıtlanmış varlıklarına erişimi, petrol, petrol türevleri ve petrokimya ürünlerinin satışına yönelik gerekli izinlerin verilmesi ile ABD tarafının üstlendiği diğer yükümlülüklerin de görüşmelerde ele alınacağını söyledi.

Bekayi, toplantının temel hedefinin karşı tarafın taahhütlerini yerine getirdiğinden emin olmak ve bu uygulamanın devamlılığını sağlamak olduğunu belirterek, tüm cephelerde savaşın durdurulmasının, özellikle de Lübnan’daki durumun, öncelikli gündem maddesi olduğunu sözlerine ekledi.