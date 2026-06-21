Fidan, İsviçre'deki  İran-ABD görüşmeleri hakkında ne dedi?

Hakan Fidan, "Esas itibariyle görüşmeler bugün başladı. Az önce Steve Witkoff telefonla aramıştı, onunla da konuştuk. İlk erken temaslar yapıldı. İmzalanan mutabakat zaptına baktığınız zaman belli maddeler 60 günlük süre içerisinde tartışılmaya bırakılmıştı. Bu tartışılacak olan maddelerin bir kısmı da teknik konular. Özellikle nükleer doğrulamayla ilgili konular. Bunlarla ilgili ekiplerin çalışması gerekiyor. Yaptırımlarla ilgili konularda ekiplerin çalışması gerekiyor. Bir çatışmamazlık mekanizması kurulması gerekiyor. Bunların hepsi biraz daha teknik konular. Önemli konularda bir siyasi irade ortaya konulmuş durumda. Onu anlıyoruz. Ama ilerideki günlerde, ben inanıyorum, yoğun çalışmalarla bu sorunların üstesinden gelecekler. Fakat şunu unutmayalım: İki tane konu var. Birincisi, tartıştıkları konular gerçekten önemli konular. Bunların detaylarını teknik detaylarını hemen çözümlemek kolay olmayabilir. Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur olmaz konuları sabote etmeyi bekleyen" ifadelerini kullandı.