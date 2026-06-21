Erakçi, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmeler öncesinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Erakçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bürgenstock’ta İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konulara konuların ele alındığı ifade edildi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başlayacak.

İran: Bürgenstock toplantısı öğleden sonra yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı, İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında Bürgenstock toplantısının öğleden sonra yapılacağını açıkladı.