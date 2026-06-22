İran ve Belçika 0-0 berabere kaldı

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci karşılaşmasında 10 kişi mücadele eden Belçika Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla İran, turnuvadaki ilk puanını alırken son 16 turuna yükselme umutlarını da korudu.

İran, elde ettiği bir puan sayesinde Dünya Kupaları tarihindeki toplam puanını 15'e çıkardı. Böylece Asya ülkeleri arasında, averaj üstünlüğüyle Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nı geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi. İran'ın Dünya Kupaları tarihindeki gol averajı eksi 18 olurken, Suudi Arabistan'ın averajı eksi 34 olarak kaydedildi.

Asya ülkeleri arasında Dünya Kupası tarihinde en başarılı performans ise 34 puanla Güney Kore Milli Futbol Takımı'na ait. Onu 31 puanla Japan national football team ve 19 puanla Australia Milli Futbol Takımı takip ediyor.