İran-Yeni Zelanda maçı için geri sayım başladı

İran-Yeni Zelanda maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ilk hafta karşılaşmaları arasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
G Grubu'nda oynanacak mücadele öncesinde gözler maçın yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saat bilgilerine çevrildi.
Bu maç yarın Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak.
İran-Yeni Zelanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanacak İran-Yeni Zelanda karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, grup aşamasındaki mücadeleleri futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler TRT 1 yayınını izleyebilecek.
yorumunuz