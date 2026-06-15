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15 Haz 2026 21:54

İran-Yeni Zelanda maçı için geri sayım başladı

İran-Yeni Zelanda maçı için geri sayım başladı

İran Milli Erkek Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki ilk maçında yarın sabah saatlerinde Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. 

İran-Yeni  Zelanda maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ilk hafta karşılaşmaları arasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

G Grubu'nda oynanacak mücadele öncesinde gözler maçın yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın saat bilgilerine çevrildi.

Bu maç yarın Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak.

İran-Yeni Zelanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanacak İran-Yeni Zelanda karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, grup aşamasındaki mücadeleleri futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler TRT 1 yayınını izleyebilecek.
 

News ID 1937085

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