İran ve Belçika karşı karşıya geliyor

İran ve Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşacak.

Los Angeles'taki SoFi Stadium'da oynanacak maç, TSİ 22:00'de başlayacak.

İran ilk maçında Yeni Zelanda karşısında 2-2'lik bir beraberlik aldı. Belçika da grubundaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalmıştı.

Belçika ve İran Milli Takımları, tarihlerinde daha önce hiçbir maçta karşı karşıya gelmedi.

Her iki takım da birbirleriyle ilk defa bir Dünya Kupası mücadelesinde karşılaşacak.

Bu maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

