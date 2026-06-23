Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın yönetimi savaş öncesi döneme dönmeyecek

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre’de gerçekleştirilen dörtlü müzakerelerin ardından dönüş yolunda yaptığı açıklamalarda diplomasi ile askeri gücün birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

Galibaf, “Müzakere de bir mücadele yöntemidir ve mücadelenin devamıdır” diyerek İsviçre ziyaretinin askeri sahada elde edilen kazanımların siyasi ve hukuki zeminde kalıcı hale getirilmesini amaçladığını ifade etti.

Lübnan’daki gelişmelere de değinen Galibaf, İsviçre görüşmelerinin başlamasının ardından İsrail’in saldırılarının azaldığını ve çok sayıda Lübnanlının evlerine dönebildiğini savundu.

Meclis Başkanı Galibaf, Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin güvence altına alınmasının görüşmelerin temel hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

ABD’ye güvenmediklerini söyleyen Galibaf, Washington ile yapılan görüşmelerde bu yaklaşım doğrultusunda hareket ettiklerini ifade ederek, bazı maddelerin anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından uygulanmasının şart koşulduğunu kaydetti.

Galibaf, İsviçre görüşmelerinin sonuçları arasında deniz ablukasının kaldırılması, İran’a ait dondurulmuş mali kaynakların serbest bırakılması ve petrol sektörüne yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı konusunda ise dikkat çekici açıklamalarda bulunan Galibaf, “Herkes bilsin ki Hürmüz Boğazı’nın yönetimi hiçbir zaman savaş öncesindeki duruma dönmeyecektir. Uluslararası kurallara uyulacaktır ancak boğaz, İran’ın belirlediği düzenlemeler çerçevesinde İran tarafından yönetilecektir” dedi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek sorunların çözümü için bir koordinasyon merkezi ve doğrudan iletişim hattı kurulacağını da belirten Galibaf, bu hattın gemilere izin vermek için değil, olası krizleri ve teknik sorunları hızlı şekilde çözmek amacıyla kullanılacağını söyledi.

İsrail’in müzakere sürecine karşı çıktığını savunan Galibaf, Tel Aviv'in görüşmeleri sabote etmeye çalıştığını belirtti.

Galibaf ayrıca, İran heyetinin ABD tarafıyla doğrudan aynı karede yer almayı kabul etmediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilen tehditler nedeniyle görüşmelerden ayrıldıklarını ve müzakerelere devam etmediklerini söyledi.

Meclis Başkanı, İsviçre ziyaretinin en önemli sonuçlarının Lübnan’da çatışmaların durdurulması, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin düzenlemeler, bloke edilmiş İran fonlarının serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarının hafifletilmesi olduğunu ifade etti.