  1. Siyaset
21 Haz 2026 20:47

Galibaf'tan Trump'ın tehdidine yanıt

Galibaf'tan Trump'ın tehdidine yanıt

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine yanıt verdi.

ABD ile müzakereler için İsviçre’de bulunan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine cevap verdi.

İran’ın tehditlere karşı boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Kalibaf, “Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Galibaf, ABD’li yetkililerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini, İran Silahlı Kuvvetleri’nin tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

News ID 1937172

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler