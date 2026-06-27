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27 Haz 2026 07:36

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nın ABD ile hiçbir ilgisi yok

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nın ABD ile hiçbir ilgisi yok

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı konusunda Tahran ile doğrudan iletişim hattı kurulduğu yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Hürmüz İran toprağıdır ve ABD ile hiçbir ilgisi yoktur." dedi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı konusunda İran ile doğrudan iletişim hattı kurulduğu yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuğgeneral Muhibbi, söz konusu iddiaların "tamamen yalan" olduğunu belirterek, böyle bir temasın gerçekleşmediğini ve gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Tuğgeneral Muhibbi, "ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı konusunda İran ile doğrudan bir hat kurulduğuna ilişkin iddiaları kesinlikle doğru değildir." dedi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, "Hürmüz Boğazı İran toprağıdır ve ABD ile hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

News ID 1937242

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