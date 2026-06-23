İran ve Umman’dan Hürmüz Boğazı’nda güvenlik ve diplomasi vurgusu

Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Al Busaidi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de hazır bulundu. Buluşma, Galibaf’ın Umman Sultanlığı’na gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yapıldı.

Taraflar görüşmede, Umman ile İran arasındaki iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerini, ayrıca bu ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirilmesi yollarını ele aldı. Bölgedeki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, mevcut diplomatik fırsatın barış çabalarının desteklenmesi, gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. Taraflar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayalı bir yaklaşımın, gerginliğin azaltılmasına, bölgesel güvenliğin korunmasına ve Hürmüz Boğazı ile uluslararası deniz yollarında deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti.