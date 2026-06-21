İran heyeti, İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerin takibi için İsviçre’de

İran Meclis Başkanı Galibaf başkanlığındaki heyet, İslamabad Mutabakatı kapsamında ABD’nin üstlendiği yükümlülüklerin uygulanmasını görüşmek üzere İsviçre’ye ulaştı.

İran heyeti, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığında, İslamabad Mutabakatı’nda karşı tarafın üstlendiği taahhütlerin uygulanmasını takip etmek amacıyla cumartesi akşamı İsviçre’ye gitti

İran basınında yer alan haberlere göre, İran heyeti önümüzdeki görüşmelerde İran ile ABD arasındaki mutabakatta yer alan yükümlülüklerin nasıl uygulandığını ele alacak ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, heyetin hareketinden önce yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin nihai bir anlaşmaya ulaşmak için ikinci aşama müzakerelerin başlangıcı anlamına gelmediğini belirtti. Sözcü, ziyaretin temel amacının karşı tarafın üstlendiği taahhütlerin yerine getirilmesini talep etmek ve bunların uygulanmasını takip etmek olduğunu ifade etti.